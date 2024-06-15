У Полтаві мотоцикліст збив жінку – обидва отримали тілесні ушкодження

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Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 14 червня, близько 16.30 у Полтаві. За попередньою версією слідства мотоцикл GEON LIGHT200 під керуванням 46-річного водія здійснив наїзд на 73-річну жінку. яка переходила проїзну частину дороги.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій мотоцикла та пішохідка - їх госпіталізовано.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.