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На Полтавщині автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковиком, яким керував неповнолітній водій

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 181

 

Поліція встановлює обставини ДТП, в якій травмовано неповнолітнього водія легковика та вирішує питання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили його до керування транспортним засобом

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 14 червня, близько 18.30 у Полтавському районі в селищі Машівка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ, під керуванням 17-річного водія та автомобіля швидкої медичної допомоги УАЗ, під керуванням 20-річного водія. Внаслідок ДТП неповнолітній водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

Також вирішується питання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили до керування транспортним засобом неповнолітню особу. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини швидка допомога ДТП неповнолітній водій
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