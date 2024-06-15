«Розробляти безпекові технології й захищати життя військових»: ветеранам війни пропонують безкоштовне навчання на курсах Miltech та IT

Третій рік йде повномасштабна війна. З кожною новою хвилею мобілізації ринок праці України потерпає від нестачі чоловіків. Попри це, ветеранам війни, які звільнилися з війська, важко знайти роботу. Часто причиною стає насторожене ставлення роботодавців; невідповідність кваліфікації та навичок самих ветеранів сучасним запитам на ринку праці; проблеми з адаптацією в колективі тощо.
Розв’язати наявну проблему допоможе перенавчання, вважає досвідчена команда менторів, яка заснувала курси Miltech та IT для ветеранів. Один з менторів, волонтер з Києва Максим Безуглий розповів про цей проєкт читачам «Кременчуцького Телеграфа» й запросив на навчання охочих ветеранів війни.
Макс — айтівець з багаторічним досвідом. На початку повномасштабного вторгнення разом з друзями, серед яких багато військових, вони розробляли нейромережу, яка замість саперів знаходить небезпечні розтяжки з мінами.
Досвідчена команда менторів, серед яких — IT-директори великих підприємств Олександр Шварц й Артем Артемов, СТО «Дії» Євгеній Горбачов впевнені, що цей проєкт не тільки допоможе розв’язати проблему нестачі підготовлених інженерів, які займаються розробкою й удосконаленням необхідного на фронті обладнання, але й дозволить створювати нові робочі місця для ветеранів.
Один зі слухачів курсів, Кирил підкреслює важливість саме цього питання:
Кирил каже, що для нього це друга спроба увійти в IT і перша спроба навчатись по Miltech. Зараз він працює в стартапі по літачках й зізнається, що на попередній роботі в нього були складнощі в комунікуванні з цивільним керівництвом.
Ще один слухач курсу Дмитро розповів, що спочатку скептично ставився до навчання, але після того, як спробував, зрозумів, що це саме те, що йому потрібно.
— Річ у тому, що ветерани війни й чинні військові не мають довіри до таких проєктів. Вважають, що бізнес піариться на репутації ветеранів і просто заробляє на крові. Але на власному досвіді хочу сказати — це працює, це справді безкоштовно й це, впевнений, матиме результат. Мені як і багатьом ветеранам було важливо знайти команду, яка прийме до себе таким я є, оцінить бажання брати участь у виробництві, навіть якщо рівень освіти не дозволяє одразу виконувати складні завдання, й замість того щоб відмахнутися або познущатися, допоможе ці необхідні знання отримати.
Саме завдяки цій підтримці, я відчув в собі сили поконати перешкоди навчання, і тому коли зможу вийти на рівень професійного працівника в тій галузі, яку оберу, я радістю і честю продовжу працювати в цій команді, в пошуку та становленню на ноги тих людей, які бажають, але не знають з чого почати, або знають щось, але не довіряють свої знання безвідповідальним людям. Збудуємо нову Україну разом, — каже Дмитро.
Він також зазначає, що для нього це перша пропозиція, яку йому запропонували безкоштовно: «Люди справді хочуть допомогти, тому не варто боятися, а треба користуватися такими пропозиціями».
Своїми думками також поділився Алекс, чинний військовослужбовець, який в минулому житті був інженером-програмістом: «Після війни я не бачу себе в розробці цивільного програмного забезпечення по одній простій причині — що технології, які можуть забезпечити безпеку першочергові! Без безпекових технологій життя, яким би воно комфортним не було, не зможе само себе постійно підтримувати в стабільності й розвитку. Я бачу, що тільки ми самі зможемо забезпечити свою безпеку і «безпекові гарантії». Тому моя мета створити Miltech компанію. Я побував всього на двох заняттях й вже відчуваю користь. Це та ініціатива, яка допоможе мені в досягнення моєї мети».
На першому потоці навчання проходить 20 військовослужбовців, серед яких є люди з важкими травмами. Для їх зручності навчання проходить в онлайн-форматі, курс розрахований на шість місяців.
Він запрошує ветеранів війни й чинних військовослужбовців долучатися до навчання.
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