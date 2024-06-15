«Розробляти безпекові технології й захищати життя військових»: ветеранам війни пропонують безкоштовне навчання на курсах Miltech та IT

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 117

Третій рік йде повномасштабна війна. З кожною новою хвилею мобілізації ринок праці України потерпає від нестачі чоловіків. Попри це, ветеранам війни, які звільнилися з війська, важко знайти роботу. Часто причиною стає насторожене ставлення роботодавців; невідповідність кваліфікації та навичок самих ветеранів сучасним запитам на ринку праці; проблеми з адаптацією в колективі тощо.

Розв’язати наявну проблему допоможе перенавчання, вважає досвідчена команда менторів, яка заснувала курси Miltech та IT для ветеранів. Один з менторів, волонтер з Києва Максим Безуглий розповів про цей проєкт читачам «Кременчуцького Телеграфа» й запросив на навчання охочих ветеранів війни.

Макс — айтівець з багаторічним досвідом. На початку повномасштабного вторгнення разом з друзями, серед яких багато військових, вони розробляли нейромережу, яка замість саперів знаходить небезпечні розтяжки з мінами.

— Це можливість зберегти життя нашим захисникам, — каже Максим. — Ми багато працювали, щоб навчитися «бачити» ці небезпечні місця. Також команда виготовляє автономні дрони, детекцію дронів, ретранслятори. Займаючись цим напрямком, ми зіткнулися з проблемою гострої нестачі інженерів по Miltech як серед цивільних, так й серед військових. Наразі дуже мало фахівців, які мають критично важливі для обороноздатності навички в електроніці, зв’язку, створенні цифрових РЕР, РЕБ, програмуванні мікроконтролерів, 3д моделюванні корпусів, розробці електронних плат, обробці сигналів тощо. Тому й виникла ідея на базі школи, яка вже давно працює, запустити новий потік Miltech. Головний напрямок навчання — проєктування, розробка й виробництво автономних роїв дронів.

Досвідчена команда менторів, серед яких — IT-директори великих підприємств Олександр Шварц й Артем Артемов, СТО «Дії» Євгеній Горбачов впевнені, що цей проєкт не тільки допоможе розв’язати проблему нестачі підготовлених інженерів, які займаються розробкою й удосконаленням необхідного на фронті обладнання, але й дозволить створювати нові робочі місця для ветеранів.

— Тобто основною метою є допомога в отриманні роботи, створенні робочих місць в Miltech-проєктах для ветеранів, особливо з інвалідністю, — каже Максим Безуглий.

Один зі слухачів курсів, Кирил підкреслює важливість саме цього питання:

— В мене є 24-річний побратим, який після важкого поранення втратив обоє ніг й руки. Не хочу говорити про його психологічний стан, але підкреслю, що для таких людей дуже важливе відчуття потрібності, можливість приносити користь, бути задіяним. Встає питання — де йому знайти роботу? А цей курс дає можливість цілком безкоштовно пройти навчання й потім робити прилади, які допоможуть зберегти життя й здоров’я інших військових.

Кирил каже, що для нього це друга спроба увійти в IT і перша спроба навчатись по Miltech. Зараз він працює в стартапі по літачках й зізнається, що на попередній роботі в нього були складнощі в комунікуванні з цивільним керівництвом.

— Люди, які були на фронті, дисципліновані, їм складно зрозуміти, що таке запізнення, складно приймати інші «проблеми» цивільних, через це виникають непорозуміння, конфлікти. Набагато комфортніше й ефективніше вчитися й працювати серед своїх, серед людей з військовим досвідом, — ділиться чоловік й підкреслює, що вже має певні плани на майбутнє: «Після закінчення навчання, хочу відкрити підприємство, де будуть працювати військові. Для мене це важливо».

Ще один слухач курсу Дмитро розповів, що спочатку скептично ставився до навчання, але після того, як спробував, зрозумів, що це саме те, що йому потрібно.

— Річ у тому, що ветерани війни й чинні військові не мають довіри до таких проєктів. Вважають, що бізнес піариться на репутації ветеранів і просто заробляє на крові. Але на власному досвіді хочу сказати — це працює, це справді безкоштовно й це, впевнений, матиме результат. Мені як і багатьом ветеранам було важливо знайти команду, яка прийме до себе таким я є, оцінить бажання брати участь у виробництві, навіть якщо рівень освіти не дозволяє одразу виконувати складні завдання, й замість того щоб відмахнутися або познущатися, допоможе ці необхідні знання отримати. Саме завдяки цій підтримці, я відчув в собі сили поконати перешкоди навчання, і тому коли зможу вийти на рівень професійного працівника в тій галузі, яку оберу, я радістю і честю продовжу працювати в цій команді, в пошуку та становленню на ноги тих людей, які бажають, але не знають з чого почати, або знають щось, але не довіряють свої знання безвідповідальним людям. Збудуємо нову Україну разом, — каже Дмитро.

Він також зазначає, що для нього це перша пропозиція, яку йому запропонували безкоштовно: «Люди справді хочуть допомогти, тому не варто боятися, а треба користуватися такими пропозиціями».

Своїми думками також поділився Алекс, чинний військовослужбовець, який в минулому житті був інженером-програмістом: «Після війни я не бачу себе в розробці цивільного програмного забезпечення по одній простій причині — що технології, які можуть забезпечити безпеку першочергові! Без безпекових технологій життя, яким би воно комфортним не було, не зможе само себе постійно підтримувати в стабільності й розвитку. Я бачу, що тільки ми самі зможемо забезпечити свою безпеку і «безпекові гарантії». Тому моя мета створити Miltech компанію. Я побував всього на двох заняттях й вже відчуваю користь. Це та ініціатива, яка допоможе мені в досягнення моєї мети».

На першому потоці навчання проходить 20 військовослужбовців, серед яких є люди з важкими травмами. Для їх зручності навчання проходить в онлайн-форматі, курс розрахований на шість місяців.

— Ми впевнені, що саме ветерани вирішать кадрову кризу в Miltech й IT-технологіях. Їм зараз не вистачає організації, якихось навичок і знань, які вони дуже швидко отримують, тому що вони вмотивовані! Саме ці люди можуть розробляти необхідне обладнання для фронту, створювати й удосконалювати протези, які зараз коштують десятки тисяч доларів й не всім доступні, — висловлює загальну думку менторів Макс Безуглий.

Він запрошує ветеранів війни й чинних військовослужбовців долучатися до навчання.

Зареєструватися можна за ТУТ.