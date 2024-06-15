Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Миколу Чосіка

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 94

Полтавським райуправлінням поліції розшукується безвісти зниклий Чосік Микола Іванович, 1988 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Відомо, що чоловік учора, 14 червня, близько 12.30 пішов з місця свого проживання у невідомому напрямку та до цього часу його місце знаходження залишається невідомим.

Прикмети чоловіка: на вигляд 35-40 років, зріст 183 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору, має шрам на лівій нозі.

Був одягнений у чорну футболку, чорні бриджі, чорні кросівки. При собі мав чорний портфель, синю сумку через плече «PUMA» та палицю для ходіння.