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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Миколу Чосіка

Сьогодні, 16:47 Переглядів: 94

 

Чоловік зник учора, 14 червня

Полтавським райуправлінням поліції розшукується безвісти зниклий Чосік Микола Іванович, 1988 року народження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Відомо, що чоловік учора, 14 червня, близько 12.30 пішов з місця свого проживання у невідомому напрямку та до цього часу його місце знаходження залишається невідомим.

Прикмети чоловіка: на вигляд 35-40 років, зріст 183 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору, має шрам на лівій нозі. 

Був одягнений у чорну футболку, чорні бриджі, чорні кросівки. При собі мав чорний портфель, синю сумку через плече «PUMA» та палицю для ходіння.

- Якщо Вам відома інформація про безвісти зниклого чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Полтавського райуправління  поліції за телефонами: 095-510-23-48; 095-931-46-34; 099-339-45-71 або за номером 102, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини зниклий безвісти розшук
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