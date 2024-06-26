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Серед звільнених із російського полону — військовий із Кременчука Тарас Коваль

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 354

 

У полоні чоловік перебував із жовтня 2022 року  

Серед 90 військовослужбовців, звільнених 25 травня із російського полону, є кременчужанин Тарас Коваль. Про це пише Суспільне з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

За словами Істоміна, перебував військовослужбовець у російському полоні із 19 жовтня 2022 року.

Також відомо, що Тарасу Ковалю 38 років, він має звання молодшого сержанта.

Обмін військовополоненими 25 червня: що відомо

Учора, 25 червня, близько 21.50 Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував допис, що відбуся черговий обмін військовополоненими — в Україну із російського полону повернулися ще 90 чоловік.

 

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених — 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Сильських, 15 бійців ЗСУ та 8 військових із тероборони.

Серед звільнених 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі». З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську АЕС.

 

Обмін проходив у форматі 90 на 90: російська сторона учора ввечері також заявила, що Україна передала їй 90 військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, попередній обмін відбувся у травні. Тоді 75 захисників України звільнили й повернули тіла 212 полеглих оборонців.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Зеленський Джерело відео: Володимир Зеленський
Теги: полон звільнений з полону військовослужбовці
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