Серед звільнених із російського полону — військовий із Кременчука Тарас Коваль

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 354

У полоні чоловік перебував із жовтня 2022 року

Серед 90 військовослужбовців, звільнених 25 травня із російського полону, є кременчужанин Тарас Коваль. Про це пише Суспільне з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна.

За словами Істоміна, перебував військовослужбовець у російському полоні із 19 жовтня 2022 року.

Також відомо, що Тарасу Ковалю 38 років, він має звання молодшого сержанта.

Обмін військовополоненими 25 червня: що відомо

Учора, 25 червня, близько 21.50 Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі опублікував допис, що відбуся черговий обмін військовополоненими — в Україну із російського полону повернулися ще 90 чоловік.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених — 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Сильських, 15 бійців ЗСУ та 8 військових із тероборони.

Серед звільнених 59 оборонців Маріуполя, з них 52 бійці, що вийшли з «Азовсталі». З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли Чорнобильську АЕС.