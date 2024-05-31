Повернення з полону: 75 захисників України звільнили, повернули тіла 212 полеглих оборонців

Сьогодні, 31 травня, вдалося повернути з полону додому 75 людей. Серед них 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Серед повернутих — оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС.

Також за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 212 полеглих оборонців, зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ).

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.