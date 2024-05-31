Спортсменка з Полтавщини стала абсолютною чемпіонкою Європи з грепплінгу

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 71

Дівчина перемогла в категоріях боротьби з кімоно та без кімоно

19-річна Анна Васильчук із Горішніх Плавнів стала абсолютною чемпіонкою Європи з грепплінгу в розділі NO GI (боротьба без кімоно) та GRAPPLING GI (боротьба в кімоно) U20. Про це повідомили в пресслужби Полтавської ОВА.

Для Анни це перший досвід виступу на міжнародних стартах такого рівня. До цього вона брала участь в чемпіонаті України з панкратіону 2023 в Чернівцях, чемпіонаті України з грепплінгу 2024 в Одесі, та чемпіонаті України зі змішаних бойових мистецтв UFMMA, який проходив в Івано-Франківську.

Нагадаємо, спортсмени веслувального клубу «Гірник» потішили чудовими результатами на Кубку світу.