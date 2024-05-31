Відремонтували: в паркані гімназії №19 у Кременчуці з'явились нові секції

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 103

У паркані гімназії №19 у Кременчуці з'явились нові секції зі сторони вул. Троїцької, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа».

У квітні Кременчуцька влада вділила зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 30 тисяч гривень на ремонт паркану гімназії № 19.

Зазначимо, що гімназія № 19 неодноразово зверталась до поліції та «Муніципальної варти» через постійні вигули тварин та паркування машин на стадіоні школи.