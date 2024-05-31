Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою відзначив першу річницю

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Під час урочистостей трьом кращим ліцеїстам були надані спеціальні звання

Сьогодні, 31 травня, першу річницю з дня створення святкує Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Про це повідомили в пресслужбі Полтавського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Рішення про створення ліцею було ухвалене рік тому за ініціативи обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП підполковник Едуард Бородай взяв участь в урочистостях з нагоди річниці створення навчального закладу.

У ліцеї в 10 та 11 класі зараз навчаються 39 ліцеїстів — майбутня військова еліта України. Заклад надає повну загальну середню освіту та забезпечує військовий вишкіл до вишів силового спрямування.

Ліцей привітали члени Опікунської ради. Під час урочистостей трьом кращим ліцеїстам були надані спеціальні звання.

Нагадаємо, що Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою вперше провів набір до 10 класу вмотивованих на військову справу юнаків та дівчат улітку 2023 року.