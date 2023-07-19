Полтавський військовий ліцей розпочав набір учнів

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 164

Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою вперше проводить набір до 10 класу вмотивованих на військову справу юнаків та дівчат. Про це повідомили під час брифінгу в офіційному медіацентрі Полтавщини.

«В умовах російської агресії потреба в підготовці майбутніх захисників Вітчизни зростає в рази. Тривалий період вивчали досвід подібних закладів по всій Україні. Досліджували й питання продовження навчання та реалізації отриманих навичок майбутніми випускниками ліцею. Тому вирішили розвивати ліцей в напрямі військової спеціалізації «Телекомунікація». Вона завжди затребувана, бо це один із козирів ЗСУ», — розповів директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Цього року в ліцей планують прийняти 90 кадетів, повідомив в. о. начальника Полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Олександр Баленко.

«Приймальна комісія вже працює. Набираємо 10 клас. Ліцей розташований в підготовленому приміщенні. Класи обладнані сучасною апаратурою, що дозволяє навчати ліцеїстів на високому рівні із застосуванням сучасних технологій, — говорить Олександр Баленко. — Наступний етап розвитку закладу освіти — набір учнів до 9 та 10 класу. Це буде 2024-2025 навчального року. І третій етап — прийом ліцеїстів до повної завантаженості закладу (450 кадетів)».

Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили на базі Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової.

«Відкриття ліцею — це логічна сходинка підвищення рівня військово-патріотичного виховання підростаючого покоління в області. Ще з 2014 року ми звернули увагу на предмет «Захист України». Відновлюємо матеріально-технічну базу. Полтавська область — єдина в Україні, що розпочала процес повернення навчальної зброї в заклади освіти та проведення навчальних стрільб за підсумками викладання цього предмета. В ліцеї буде відбуватися обладнання профільних класів з тактичної, інженерної, медичної підготовки. З кожним роком цей заклад буде набирати потужностей», — зауважив заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай.

Зарахування до ліцею здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та психологічного обстеження. Прийом документів триватиме до 11 серпня.

Приймальна комісія працює за адресою пр. Першотравневий, 26, м. Полтава, телефони для довідок +380(99) 934 89 43, +380(68) 227 00 78. Офіційна сторінка ліцею в Facebook.