Поліція Полтавщини розшукує Віталія Сухотька, який втік з виправної колонії

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 231

Може прямувати у бік Миколаївської області

Відділ № 2 Полтавського райуправління поліції встановлює місцеперебування засудженого за вчинення крадіжки Віталія Сухотька. За інформацією правоохоронців, 22-річний чоловік самовільно залишив дільницю соціальної реабілітації виправної колонії, розташованої в Полтавському районі.

На даний час поліція реалізує комплекс оперативно-розшукових заходів, необхідних для затримання втікача.

Прикмети розшукуваного: зріст — 156 см, шкіра світла, очі світло-сірого кольору, волосся світле, брови широкі світлі.

Особливі прикмети:

Татуювання: на шиї з правої сторони — у вигляді «орла»; на зап’ясті правої руки — «знак безкінечності»; на лікті правої руки — надпис; на лівій руці — два татуювання (у вигляді трикутника та хреста); на лівій нозі (над коліном) — два невеликих татуювання.

Був одягнений у чорний спортивний костюм.

За інформацією оперативників, може прямувати у бік Миколаївської області та міста Миколаїв.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук особи, просимо повідомити її до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції за номерами: (0532) 51-76-03, 0990447379, 0665931843 або 102.

Застерігаємо від спроби самостійно затримати розшукуваного!