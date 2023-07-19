Поліція Полтавщини розшукує Віталія Сухотька, який втік з виправної колонії

Відділ № 2 Полтавського райуправління поліції встановлює місцеперебування засудженого за вчинення крадіжки Віталія Сухотька. За інформацією правоохоронців, 22-річний чоловік самовільно залишив дільницю соціальної реабілітації виправної колонії, розташованої в Полтавському районі.
На даний час поліція реалізує комплекс оперативно-розшукових заходів, необхідних для затримання втікача.
Прикмети розшукуваного: зріст — 156 см, шкіра світла, очі світло-сірого кольору, волосся світле, брови широкі світлі.
Особливі прикмети:
Був одягнений у чорний спортивний костюм.
За інформацією оперативників, може прямувати у бік Миколаївської області та міста Миколаїв.
Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук особи, просимо повідомити її до відділу № 2 Полтавського райуправління поліції за номерами: (0532) 51-76-03, 0990447379, 0665931843 або 102.
Застерігаємо від спроби самостійно затримати розшукуваного!
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