Екскерівник СБУ Баканов став адвокатом на Полтавщині

Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Про це повідомив керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс, пише видання «Полтавщина» 19 липня.
Стало відомо, що Баканов проходив стажування в адвоката, який обліковується в Раді адвокатів Полтавської області. Після цього він отримав відповідне свідоцтво 27 червня.
Зазначено, що чинним законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання. Як розповів Володимир Скукіс, рішення Баканова щодо стажування в Полтаві було самостійним на підставі договору оренди нерухомості в області.
Додамо, що понад рік тому, 17 липня 2022 року, президент Володимир Зеленський звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. Зеленський пояснив це великою кількістю зрадників серед правоохоронців, які перейшли на бік окупанта після початку повномасштабного вторгнення. Відносно екскерівника СБУ проводили службове розслідування.
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