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Екскерівник СБУ Баканов став адвокатом на Полтавщині

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 293 Коментарів: 2

 

Баканов проходив стажування в адвоката, який обліковується в Раді адвокатів Полтавської області

Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Про це повідомив керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс, пише видання «Полтавщина» 19 липня.

Стало відомо, що Баканов проходив стажування в адвоката, який обліковується в Раді адвокатів Полтавської області. Після цього він отримав відповідне свідоцтво 27 червня.

Зазначено, що чинним законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання. Як розповів Володимир Скукіс, рішення Баканова щодо стажування в Полтаві було самостійним на підставі договору оренди нерухомості в області. 

— Навіщо екскерівнику СБУ посвідчення адвоката? Нам самостійно важко указати на справжні мотиви колишнього високопосадовця. Можливо, для убезпечення себе від «наїздів» з боку правоохоронних органів. Статус адвоката надає доступ до закритої інформації. Але найголовніше — це все-таки доволі прибутковий бізнес. Особливо, якщо адвокат — це Іван Баканов. Він може укладати договори з поважними клієнтами та за немалий прайс працювати за допомогою групи помічників, — розповів керівник обласної Ради адвокатів.

Додамо, що понад рік тому, 17 липня 2022 року, президент Володимир Зеленський звільнив Івана Баканова з посади голови СБУ. Зеленський пояснив це великою кількістю зрадників серед правоохоронців, які перейшли на бік окупанта після початку повномасштабного вторгнення. Відносно екскерівника СБУ проводили службове розслідування.

 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: СБУ Адвокат
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Коментарі: 2

516
Andron777:
Сьогодні, 20:02

Пристрояли...smirk


2 0
339
StarПёр:
Сьогодні, 21:16

Оно должно сидеть в тюрьме пожизнено. А ему жопу прикрывают всем кварталом. Ну ничего. Шапито рано или поздно закончится. 


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