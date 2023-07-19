Кременчужанка стала призеркою на чемпіонаті області з художньої гімнастики

Нещодавно у Полтаві відбувся класифікаційний чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики. У змаганнях взяли участь гімнастки з Кременчука, і одна з них стала призеркою.
Про це повідомили на Facebook-сторінці КДСЮШ № 1 18 липня.
Спортсменки змагалися за програмами: «Майстер спорту України», «Кандидат в майстри спорту України» та «І спортивний розряд». Олена Дворцова за програмою «Майстер спорту України» посіла 3 місце.
Ірина Іщенко посіла 6 місце за програмою «І спортивний розряд», а Кіра Городянко — 10 місце.
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