Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Кременчужанка стала призеркою на чемпіонаті області з художньої гімнастики

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 299

 

У заліку гімнасток — бронзова медаль

Нещодавно у Полтаві відбувся класифікаційний чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики. У змаганнях взяли участь гімнастки з Кременчука, і одна з них стала призеркою.

Про це повідомили на Facebook-сторінці КДСЮШ № 1 18 липня.

Спортсменки змагалися за програмами: «Майстер спорту України», «Кандидат в майстри спорту України» та «І спортивний розряд». Олена Дворцова за програмою «Майстер спорту України» посіла 3 місце. 

Ірина Іщенко посіла 6 місце за програмою «І спортивний розряд», а Кіра Городянко — 10 місце.



0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: художня гімнастика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх