Кременчужанка стала призеркою на чемпіонаті області з художньої гімнастики

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Нещодавно у Полтаві відбувся класифікаційний чемпіонат Полтавської області з художньої гімнастики. У змаганнях взяли участь гімнастки з Кременчука, і одна з них стала призеркою.

Про це повідомили на Facebook-сторінці КДСЮШ № 1 18 липня.

Спортсменки змагалися за програмами: «Майстер спорту України», «Кандидат в майстри спорту України» та «І спортивний розряд». Олена Дворцова за програмою «Майстер спорту України» посіла 3 місце.

Ірина Іщенко посіла 6 місце за програмою «І спортивний розряд», а Кіра Городянко — 10 місце.







