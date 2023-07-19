Засудили членів «банди», яка незаконно продала мешканцям Полтавщини понад 370 кг тютюну

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 209

Готовий товар організатор групи отримував у своїх родичів

За незаконний продаж тютюну учасників організованої групи зобов’язано сплатити штраф, що майже втричі перевищує отриманий прибуток

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури трьох жителів Чернігівської області засуджено за збут незаконно виготовленого тютюну, вчинений організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).

У суді прокурором доведено систематичну реалізацію незаконно виготовленого підакцизного товару за відсутності відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі чоловіком та його знайомими.

Готовий товар організатор групи отримував у своїх родичів, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження. Надалі учасниці групи розміщували в інтернеті оголошення про продаж та підшуковували покупців.