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Офіс Генпрокурора взяв справу про забруднення Псла під свій контроль

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

 

А обласна прокуратура перевірить можливе приховування справжніх винуватців екологічного лиха

Офіс Генпрокурора взяв справу про забруднення Псла під свій контроль. Таким чином там відреагували на депутатський запит нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова, про що він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами заступниці Генпрокурора Вікторії Літвінової, Кременчуцьким районним управлінням поліції розслідується кримінальне провадження, а керівникові обласної прокуратури доручено перевірити всі відомі факти, у тому числі й про можливе приховування справжніх винуватців екологічного лиха. 

 

Нагадаємо, збитки водному господарству внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася 9 липня у Кременчуцькому районі, склали 2 млн 186 тисяч 814 гривень. Нещодавно Держпродспоживслужба заявила, що вода у річці Псел не відповідає вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички та за показниками по вмісту аміаку.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Псел забруднення депутатський запит Юрій Шаповалов
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