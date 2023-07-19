Офіс Генпрокурора взяв справу про забруднення Псла під свій контроль

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 0

Офіс Генпрокурора взяв справу про забруднення Псла під свій контроль. Таким чином там відреагували на депутатський запит нардепа від Кременчука Юрія Шаповалова, про що він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами заступниці Генпрокурора Вікторії Літвінової, Кременчуцьким районним управлінням поліції розслідується кримінальне провадження, а керівникові обласної прокуратури доручено перевірити всі відомі факти, у тому числі й про можливе приховування справжніх винуватців екологічного лиха.

Нагадаємо, збитки водному господарству внаслідок надзвичайної ситуації, яка сталася 9 липня у Кременчуцькому районі, склали 2 млн 186 тисяч 814 гривень. Нещодавно Держпродспоживслужба заявила, що вода у річці Псел не відповідає вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички та за показниками по вмісту аміаку.



