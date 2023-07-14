Аналізи води у Пслі на Кременчуччині: назвали попередні причини потрапляння аміаку в воду

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 605

Держпродспоживслужба Полтавщини оприлюднила висновки лабораторних досліджень води 14 липня у Пслі внаслідок катастрофи, що сталася 9 липня у Кременчуцькому районі.

Так, вода з річки Псел не відповідала вимогам санітарних норм за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками по вмісту лактозопозитивної палички (до 12 тис. при нормативному показнику не більше 5 тисяч) та за санітарно — хімічними показниками по вмісту аміаку (до 3 мг/л при нормативному показнику не більше 2 мг/л), риба — мікробіологічним показникам.

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«Можливим джерелом потрапляння аміаку у річку є господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік сільськогосподарських угідь при використанні амонійних добрив, тваринницькі ферми, а також стічні води промислових підприємств», — йдеться в повідомленні.

Однак наголошується, що робити висновки ще зарано, чекають на висновки природоохоронних і правоохоронних органів.

У місцевій Держпродспоживслужбі звітують, що протягом двох днів — 13–14 липня — разом зі спеціалістами управління Держагентства меліорації та представниками Омельницької територіальної громади збирали рибу для утилізації. 13 липня утилізували 150 кг риби, 14 липня — понад 80 кг. Утилізовану рибу пересипають хлорволокном, а місця збору мертвої риби — дезінфікують. Роботи тривають.

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