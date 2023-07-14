Кременчук закупить для Теруправління ДБР обладнання на понад 397 тисяч гривень

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Рішення було ухвалене у відповідь на звернення Теруправління Державного бюро розслідувань

На позачерговій XX сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 14 липня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів на придбання для Територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві обладнання та інструменту. Міськвиконкому зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на це виділено 397 229 грн

Як зазначається у рішенні, за ці кошти планується придбати та безоплатно передати Теруправлінню ДБР у Полтаві: інверторний генератор, відеокамери, планшет, лазерний далекомір, пуско-зарядний пристрій, металошукачі, намети для проведення слідчих дій, портативні освітлювальні прилади, валізи, огороджувальні конуси, захисний одяг, господарський інвентар та інструменти.

Рішення виконкому було ухвалене 13 липня у відповідь на звернення Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Полтава, від 3 липня.