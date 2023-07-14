Кременчук продовжують дерусифіковувати: встановлюють нові таблички

На будинках Кременчука продовжують встановлювати адресні таблички з назвами топонімів, зміненими після дерусифікації. Цього разу новий покажчик нещодавно з’явився на вулиці Лікаря Бончука (колишня Генерала Манагарова).
Виготовив її інтернет-провайдер. Проте, як і на комунальних, на цій табличці також є QR-код, за якими можна дізнатися на честь кого або чого змінили стару назву вулиці.
Поряд з новою табличкою досі висить старий покажчик з колишньою назвою вулиці.
Нагадаємо, минулого року у Кременчуці в рамках дерусифікації та деколонізації перейменували 142 топоніми. Кременчуцька влада закликала місцевий бізнес допомогти виготовити певну кількість покажчиків. Інтернет-провайдери зробили понад 600 відповідних табличок.
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