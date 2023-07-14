Кременчук продовжують дерусифіковувати: встановлюють нові таблички

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 150

На будинках Кременчука продовжують встановлювати адресні таблички з назвами топонімів, зміненими після дерусифікації. Цього разу новий покажчик нещодавно з’явився на вулиці Лікаря Бончука (колишня Генерала Манагарова).

Виготовив її інтернет-провайдер. Проте, як і на комунальних, на цій табличці також є QR-код, за якими можна дізнатися на честь кого або чого змінили стару назву вулиці.

Поряд з новою табличкою досі висить старий покажчик з колишньою назвою вулиці.

Нагадаємо, минулого року у Кременчуці в рамках дерусифікації та деколонізації перейменували 142 топоніми. Кременчуцька влада закликала місцевий бізнес допомогти виготовити певну кількість покажчиків. Інтернет-провайдери зробили понад 600 відповідних табличок.



