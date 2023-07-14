Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Прощаємося із СРСР

Кременчук продовжують дерусифіковувати: встановлюють нові таблички

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 150

 

Покажчик виготовили за гроші інтернет-провайдера

На будинках Кременчука продовжують встановлювати адресні таблички з назвами топонімів, зміненими після дерусифікації. Цього разу новий покажчик нещодавно з’явився на вулиці Лікаря Бончука (колишня Генерала Манагарова).

Виготовив її інтернет-провайдер. Проте, як і на комунальних, на цій табличці також є QR-код, за якими можна дізнатися на честь кого або чого змінили стару назву вулиці.

Поряд з новою табличкою досі висить старий покажчик з колишньою назвою вулиці.

Нагадаємо, минулого року у Кременчуці в рамках дерусифікації та деколонізації перейменували 142 топоніми. Кременчуцька влада закликала місцевий бізнес допомогти виготовити певну кількість покажчиків. Інтернет-провайдери зробили понад 600 відповідних табличок.


0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: табличка назви
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх