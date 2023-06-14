Сьогодні, 14 червня, вирішили внести 13 вулиць та провулків Кременчука до списку топоніміки з подальшим перейменуванням.
До переліку потрапили:
Інститут національної пам’яті надав рекомендації щодо перейменування даних вулиць та провулків.
Провулок Яснополянського планують назвати на честь загиблого захисника України Микити Клєцкова, а провулок Червоний — на честь загиблого воїна Артема Березнюка. Ці дві назви вулиць винесуть на сесію Кременчуцької міської ради, щоб перейменувати.
На засіданні комісії вирішили запустити даний перелік для громадського обговорення.
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