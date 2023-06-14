13 вулиць та провулків Кременчука хочуть перейменувати — дві з них назвали на честь загиблих воїнів

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 441

Винесуть на громадське обговорення

Сьогодні, 14 червня, вирішили внести 13 вулиць та провулків Кременчука до списку топоніміки з подальшим перейменуванням. До переліку потрапили: вул. Революціонерів;

пров. Революціонерів;

пров. Спартаківський;

пров. Правди;

вул. Красноградська;

пров. Червоний;

пров. Ударний;

вул., пров., туп. Бригадна;

вул. Утьосова;

пров. Яснополянського. Інститут національної пам’яті надав рекомендації щодо перейменування даних вулиць та провулків. Провулок Яснополянського планують назвати на честь загиблого захисника України Микити Клєцкова, а провулок Червоний — на честь загиблого воїна Артема Березнюка. Ці дві назви вулиць винесуть на сесію Кременчуцької міської ради, щоб перейменувати. На засіданні комісії вирішили запустити даний перелік для громадського обговорення.

Поділитись новиною



