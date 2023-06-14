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13 вулиць та провулків Кременчука хочуть перейменувати — дві з них назвали на честь загиблих воїнів

Сьогодні, 15:50 Переглядів: 441

 

Винесуть на громадське обговорення

Сьогодні, 14 червня, вирішили внести 13 вулиць та провулків Кременчука до списку топоніміки з подальшим перейменуванням.

До переліку потрапили:

  • вул. Революціонерів;
  • пров. Революціонерів;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Правди;
  • вул. Красноградська;
  • пров. Червоний;
  • пров. Ударний;
  • вул., пров., туп. Бригадна;
  • вул. Утьосова;
  • пров. Яснополянського.

Інститут національної пам’яті надав рекомендації щодо перейменування даних вулиць та провулків.

Провулок Яснополянського планують назвати на честь загиблого захисника України Микити Клєцкова, а провулок Червоний — на честь загиблого воїна Артема Березнюка. Ці дві назви вулиць винесуть на сесію Кременчуцької міської ради, щоб перейменувати.

На засіданні комісії вирішили запустити даний перелік для громадського обговорення.

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Автор: Альона Душенко
Теги: деколонізація перейменування комісія
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