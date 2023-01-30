Кременчук попрощався з 27-річним воїном Микитою Клєцковим

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Сьогодні, 30 січня, у Міському палаці культури попрощалися з військовим Микитою Клєцковим, який загинув 8 січня при обороні Луганщини. 27-річний кременчужанин мріяв стати військовим й боронив незалежність України до останнього подиху.

Після загибелі тіло Микити кремували в Одесі, а потім доставили до нашого міста, щоб поховати з військовими почестями. Так у Міському палаці культури зібралися друзі, близькі, однокласники та представники міської влади.

Микита Олегович Клєцков (4 липня 1995 р.н. - 8 січня 2023 р.). Микита навчався у школі №18 та 27. Закінчив навчальний курс Кременчуцького професійно-технічного училища №22 (сьогодні структурна частина підрозділу ПТУ №26). Проходив службу в батальйоні почесної варти, церемоніальному підрозділі українського Президентського полку (наразі бригада - ред.). Потім був військовим десантно-штурмових військ. Неодноразово захищав Україну з початку російсько-української війни.

Військовий восени 2022 року отримав поранення, а потім повернувся на фронт до своїх побратимів, яких він не зміг залишити. Він казав: «Мої побратими мене чекають!». Загинув внаслідок артилерійського обстрілу російських окупаційних військ. Отримав поранення несумісне з життям поблизу населеного пункту Кремінна (Луганська обл.) під час виконання завдань пов’язаних з захистом Батьківщини.

Він загинув 8 січня поблизу населеного пункту Кремінна Луганської області.

Попрощавшись у палаці автоколона вирушила до Свято-Миколаївського собору, де відбулася панахида за загиблим. Далі під залп військового салюту тіло Микити Клєцкова придали землі на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Тепер він разом з іншими захисниками України назавжди залишилися у строю.

У Микити Клєцкова залишилася мати та кохана дівчина.

Незабаром на сайті з'являться спогади рідних та близьких Микити Клюцкова.