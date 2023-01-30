Вулицю Петра Вершигори у Кременчуці перейменували на честь гетьмана Івана Виговського

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 157

Іван Виговський походив з українського шляхетського православного роду на Київщині. Здобув хорошу освіту та знав декілька мов. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Під проводом Богдана Хмельницького спочатку служив у польському війську. Після татарського полону став генеральним писарем, де проявив гарні дипломатичні здібності. Потім став кращим радником Хмельницького.

Іван Виговський вів політику, спрямовану на збереження державного суверенітету України. Це єдиний український гетьман, якого тричі козацька старшина підтверджувала на посаді гетьмана України.

Виговський уклав військово-політичну угоду зі Швецією, відновив союзи з Туреччиною і Кримським Ханством, а також домігся перемир'я з Польщею.

Під час козацько-московської війни гетьман розбив московитів під Конотопом за допомоги кримського хана.