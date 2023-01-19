На російсько-українській війні загинув воїн Микита Клєцков з Кременчука

На російсько-українській війні загинув кременчужанин — захисник України Микита Олегович Клєцков (4 липня 1995 р.н. - 8 січня 2023 р.). Військовий восени 2022 року отримав поранення, а потім повернувся на фронт до своїх побратимів, яких він не зміг залишити. Він казав: «Мої побратими мене чекають!». Загинув внаслідок артилерійського обстрілу російських окупаційних військ. Отримав поранення несумісне з життям поблизу населеного пункту Кремінна (Луганська обл.) під час виконання завдань пов’язаних з захистом Батьківщини.
Про це в Фейсбуці повідомив активіст Артем Ряса.
За даними Телеграфа, вчора 18 січня, В Одесі віддали шану воїну. Його тіло кремували. Коли відбудеться прощання у Кременчуці — слідкуйте за оновленнями на нашому сайті.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер