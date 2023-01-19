Справу мера Полтави Олександра Мамая передали до Київського райсуду

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Запобіжний захід для Олександра Мамая обиратиме Київський райсуд, там же і розглядатимуть клопотання про його відсторонення від посади

Вчора, 18 січня, Полтавський апеляційний суд передав справу міського голови Полтави до Київського районного суду, у зв'язку з тим, що Октябрський райсуд позбавили права розгляду справи через самовідвід усіх суддів. Запобіжний захід для Олександра Мамая обиратиме Київський райсуд, там же і розглядатимуть клопотання про його відсторонення від посади.

Нагадаємо, 29 грудня СБУ повідомило про підозру меру Полтави щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони.

18 січня Октябрський райсуд позбавили можливості розглянути справу Мамая у зв’язку з задоволенням самовідводів усіх суддів. Справу направили до Полтавського апеляційного суду. Цього ж дня суд задовольнив передачу клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові до Київського райсуду.