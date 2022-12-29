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Міському голові Полтави загрожує 12 років позбавлення волі

Сьогодні, 13:11 Переглядів: 823

 

Згідно з матеріалами СБУ, Олександр Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі

Міському голові Полтави повідомили про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). 

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.

Досудове розслідування проводять слідчі Полтавського управління СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Служба безпеки України
Теги: підозра Олександр Мамай СБУ
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