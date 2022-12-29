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Кременчук, Споживач

У «Полтаваобленерго» проведуть позапланову перевірку щодо недотримання графіків відключення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 300

Звернення двох громадян Полтавщини надійшли до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки АТ «Полтаваобленерго» та ще вісім операторів систем розподілу електроенергії на предмет справедливості розподілу електроенергії. Таке рішення прийнято на засідання 27 грудня 2022 року, повідомляє офіційний сайт регулятора.

Підставою для проведення перевірок стали обґрунтовані звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу графіків відключень від електропостачання.

Зазначається, що такі звернення надійшли від двох споживачів АТ «Полтаваобленерго»

«Так, до НКРЕКП надходять численні звернення споживачів електричної енергії щодо:

— нерівномірного (несправедливого) розподілу участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема споживачі вказують, що оператори відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають;

— неповідомлення оператором споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема споживачі вказують на відсутність або неактуальність — інформації про перерви в електропостачанні на вебсайтах операторів систем розподілу», — йдеться в повідомленні.

В НКРЕКП зазначили, що в діях вказаних підприємств, серед яких і АТ «Полтаваобленерго», вбачаються ознаки порушення вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та недотримання Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій РВА радили скаржитися на несправедливий розподіл електрики як до оператора, так і у громади. У громадах скарги акумулюються, і потім розглядаються комплексно.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: НКРЕКП Полтаваобленерго електропостачання відключення електроенергії
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