У Кременчуцькій РВА радять скаржитися на несправедливий розподіл електрики до громад

Якщо, на вашу думку, вам несправедливо постачають електроенергію, потрібно скаржитись. Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Він радить скаржитися не лише на гарячі лінії «Полтаваобленерго», а й до своїх громад. Приміром, у Кременчуці — це Служба допомоги мера кременчужанам.
Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що в Україні перевірили обленерго та зафіксували майже 200 порушень. Серед «лідерів» за порушеннями є і «Полтаваобленерго». За результатами перевірок порушення мають усунути до 31 грудня.
У «Полтаваобленерго» ввели додаткові номерів телефонів і збільшили кількість консультантів кол-центру
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер