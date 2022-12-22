У Кременчуцькій РВА радять скаржитися на несправедливий розподіл електрики до громад

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 577

Там акумулюватимуть звернення, щоб розглядати їх у комплексі

Якщо, на вашу думку, вам несправедливо постачають електроенергію, потрібно скаржитись. Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Він радить скаржитися не лише на гарячі лінії «Полтаваобленерго», а й до своїх громад. Приміром, у Кременчуці — це Служба допомоги мера кременчужанам.

— Ефект буде в обох випадках, — каже Олег Лєднік. — Проте, якщо скаржитися до громади, скарги акумулюватимуться та розглядатимуться в комплексі.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що в Україні перевірили обленерго та зафіксували майже 200 порушень. Серед «лідерів» за порушеннями є і «Полтаваобленерго». За результатами перевірок порушення мають усунути до 31 грудня.

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