У трьох кременчужан вчора виявили COVID-19

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 1

Захворіли два чоловіки та жінка

21 грудня у Кременчуці зареєстрували 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 61-річна жінка та 2 чоловіки віком 35 і 66 років. Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.

Одужали 8 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 225;

одужало - 26 428;

померло - 735.

Нагадуємо, що 20 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19.