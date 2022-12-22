У трьох кременчужан вчора виявили COVID-19

21 грудня у Кременчуці зареєстрували 3 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли 61-річна жінка та 2 чоловіки віком 35 і 66 років. Вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 13 пацієнтів.
Одужали 8 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що 20 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер