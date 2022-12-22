У Кременчуцькому районі час комендантської години в новорічну ніч зменшувати не планують

Сьогодні, 18:21 Переглядів: 119

Але остаточне рішення — за обласною військовою адміністрацією

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації у новорічну ніч збільшувати час комендантської години не планують.

Про це сьогодні, 22 грудня, під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Він пояснив, що послаблювати рішення обласної військової адміністрації РВА права не має, а посилювати — так. Водночас остаточне рішення щодо часу комендантської години у новорічну ніч прийматиме ОВА.

Лєднік також нагадав, що у звязку з воєнним станом у новорічну ніч заборонені феєрверки, ілюмінація та гучна музика.

Нагадаємо, на Полтавщині встановлений час комендантської години з 23.00 до 5.00.