У Кременчуцькому районі час комендантської години в новорічну ніч зменшувати не планують

У Кременчуцькій районній військовій адміністрації у новорічну ніч збільшувати час комендантської години не планують.
Про це сьогодні, 22 грудня, під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Він пояснив, що послаблювати рішення обласної військової адміністрації РВА права не має, а посилювати — так. Водночас остаточне рішення щодо часу комендантської години у новорічну ніч прийматиме ОВА.
Лєднік також нагадав, що у звязку з воєнним станом у новорічну ніч заборонені феєрверки, ілюмінація та гучна музика.
Нагадаємо, на Полтавщині встановлений час комендантської години з 23.00 до 5.00.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер