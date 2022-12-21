Вчора у 10 кременчужан виявили COVID-19

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20 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

6 жінок віком від 21 до 76 років;

2 чоловіки віком від 45 до 73 років;

2 дитини віком 4 і 5 років.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 10 пацієнтів.

Одужали 11 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 222;

одужало - 26 420;

померло - 735.

Раніше ми писали, 19 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19.