Вчора у 10 кременчужан виявили COVID-19

20 грудня у Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 1 – перебуває на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 10 пацієнтів.
Одужали 11 осіб. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, 19 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер