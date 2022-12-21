Кременчужанин Валентин Нагнибіда на поштовому конверті

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 1

Кременчуцькі філателісти випустили третій конверт з серії «Історія Кременчуцького лісгоспу»

Кременчуцьке товариство філателістів випустило третій поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображено Валентина Нагнибіду та його роботи.

Про це повідомив кременчуцький філателіст Кирило Відіміч, автор ідеї створення конверта й самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу».

Заслужений майстер народної творчості України Валентин Нагнибіда народився у с. Солониця Козельщинського району Полтавської обл. 27 лютого 1929 року. Зростав у великої бідній сім'ї. Був мовчазним, задумливим та допитливим хлопчиком, любив музику. Навчався у школі с. Солониці. Багато читав, захоплювався малюванням, мріяв про освіту художника.

Закінчив Валентин Нагнибіда професійно-технічне училище за фахом столяр-червонодеревник. Під впливом художника Василя Парахіна організував різьбярський цех у Кременчуцькому лісгоспзагу та керував ним упродовж кількох років.

Він розробив для серійного виготовлення десятки зразків орнаментованих іграшок, шкатулок, тарелів, наборів посуду й інших виробів із чистої, не вкритої лаком деревини в альтернативній до панівного тоді еклектизму народній стилістиці.

Валентин Нагнибіда залишив багату мистецьку спадщину в різних музеях України й за кордоном, мав десяток учнів і послідовників, із яких виділяються Марія Переверзіна та Микола Зацеркляний.

Бібліографія творчої діяльності Валентина Нагнибіди складає понад 40 позицій, серед яких:

декоративна тарілка — «Хліб-сіль», (1969);

«Хліб-сіль», (1969); декоративна тарілка — «Щастя» (1971);

«Щастя» (1971); скриньки;

ножі для паперу;

ложки;

сільнички.

Дизайн поштового конверта розробив кременчуцький художник Вадим Каторгін.

Нагадуємо, що кременчуцький барельєф Данилу Самойловичу зобразили на поштових конвертах.