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Кременчук, Культура

Кременчужанин Микола Зацеркляний на поштовому конверті

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 288

 

Кременчуцькі філателісти випустили другий конверт з серії «Історія Кременчуцького лісгоспу»

Кременчуцьке товариство філателістів випустило другий поштовий конверт із серії «Історія Кременчуцького лісгоспу». На ньому зображено Миколу Зацеркляного та його роботи. Про це повідомили кременчуцькі філателісти на своїй фейсбук-сторінці.

Заслужений майстер народної творчості України Микола Зацеркляний народився у с. Бережнівка Кобеляцького району Полтавської обл. З 1970-х жив і працював у Кременчуці, куди переїхав після проходження військової служби.

Спочатку працював на будівництві нафтопереробного заводу, а згодом перейшов на роботу до Кременчуцького лісгоспзагу. У цеху сувенірних дерев'яних виробів познайомився з Валентином Нагнибідою, який став йому другом і вчителем в освоєнні таємниць художньої різьби.

Асортимент виробів майстра народної творчості досить різноманітний:

  • панно;
  • боклаги;
  • тарелі;
  • конячки;
  • кухонні набори;
  • сільнички;
  • ковші;
  • барильця;
  • адресні теки;
  • скриньки;
  • дитячі іграшки тощо.

Основний показник майстерності художника виявився в орнаментах і техніках, які він застосовував в оздобленні виробів.

Микола Зацеркляний понад 15 років пропрацював у сувенірному цеху. За цей час він зробив багато високохудожніх виробів, понад 30 з яких — авторські зразки, які затверджені художньою радою Міністерства лісового господарства.

— Кременчуцькі філателісти та лісівники пишаються з тим, що відомий майстер різця жив і працював у нашому місті майже 50 років. Він залишив свій неповторний слід у розвитку декоративно-ужиткового мистецтва України, — розповів Кирило Відіміч, автор ідеї створення конверта й самої філателістичної серії «Історія Кременчуцького лісгоспу».

Дизайн поштового конверта розробив кременчуцький художник Вадим Каторгін.

Нагадуємо, що на першому поштовому конверті серії «Історія Кременчуцького лісгоспу» зображено Майстриню народної творчості України Марію Преверзіну та її роботи.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: лісгосп Історія Кременчуцького лісгоспу Кременчуцьке товариство філателістів конверт філателія
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