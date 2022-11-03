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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 26-річний браконьєр відшкодує майже пів мільйона грн за виловлену рибу

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 271

 Чоловік незаконно рибалив на річці Сулі

У вересні цього року 26-річний житель Черкаської області на річці Сулі на території Національного природного парку «Нижньосульський», в адміністративних межах Оболонської територіальної громади забороненим знаряддям – сіткою довжиною 100 м – виловив рибу: карасів, коропів, синців загальною кількістю понад 50 штук. Як повідомила Полтавська обласна прокуратура, цим він спричинив навколишньому природному середовищу майже 480 тис. грн шкоди.

За публічного обвинувачення Глобинської окружної прокуратури Семенівський районний суд визнав чоловіка винним у незаконному зайнятті  рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України) та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу.

Також суд задовольнив позов прокуратури, пред’явлений до чоловіка, про стягнення на користь вищевказаної територіальної громади завданої браконьєрством шкоди – 480 тис. грн.

Незаконно виловлену рибу та знаряддя лову конфіскували.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: браконьєр риба штраф суд вирок суду
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