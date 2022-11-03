У Кременчуці викрали ВАЗ

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Минулої ночі на Молодіжному у Кременчуці викрали ВАЗ-2110 (номер ВІ 4619 ВЕ). Як повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції, інцидент стався в проміжок часу з 8 вечора до 6 ранку. Машина була припаркована у дворі багатоповерхівки.

Якщо ви були свідком події, поліція просить надати відому вам інформацію за телефоном +380 (98) 739 26 30 або 102