Вчора у Кременчуці зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19

19 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Всі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 8 пацієнтів.
Одужали 22 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 475 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили на Полтавщині минулого тижня.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер