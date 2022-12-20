Вчора у Кременчуці зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19

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19 грудня у Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

3 жінки віком від 58 до 70 років;

4 чоловіки віком від 31 до 54 років.

Всі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 8 пацієнтів.

Одужали 22 особи. Випадків смерті не зареєстровано від COVID-19.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 212;

одужало - 26 409;

померло - 735.

Раніше ми писали, що 475 нових випадків захворювання на COVID-19 виявили на Полтавщині минулого тижня.