Чому не можна використовувати генератори на балконах

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 79

Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів

З кожним днем все більше генераторів з'являються біля фасадів крамниць і стоматкабінетів, аптек і кав'ярень. Ба більше, вони навіть деренчать на деяких балконах Кременчука.

У зв'язку з цим, у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області наголосили на важливості дотримання правил безпеки при використанні генераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки.

— Варто купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника, — наголосила Ірина Вітко, провідний інспектор ВОЗ ЦЗ та НПЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів

Розміщення

Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання.

Відстань від генератора до суміжних об'єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно!

— На балконі також не можна використовувати генератори, адже вітром може затягувати вихлопні гази навіть через гумові прокладки у металопластикових вікнах, — розповів Сергій Геращенко, начальник Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Підключення

Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотримуватися інструкції з підключення та експлуатації генератора. Підключення повинен здійснювати кваліфікований електрик.

Необхідно перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора та перед підключенням одягнути сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, бажано засоби захисту органів зору та слуху).

При підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлюючий контакт.

Експлуатація

Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника.

Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, та споживачів усунути пошкодження. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються. Під час роботи генератора контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Зберігання ПММ

Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо, на відстані не менше 10 м до суміжних об'єктів (будівель, автомобілів) у спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами жилої зони.

Найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей.

Не допускайте проливу пального та щільно закривайте каністри. Якщо ж пальне пролилося, посипте місце проливу піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро.

Дії під час загорання генератора

У разі загорання треба генератора негайно повідомити про це ДСНС за телефоном 101.

При цьому необхідно:

назвати місцезнаходження об'єкта, вказати місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

знеструмити електрогенератор;

вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння. У таких випадках краще використовувати вогнегасники для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються). Зазначену інформацію можна знайти на етикетці вогнегасника. Також в інших ситуаціях можливе використання кошми або щільної ковдри, якими необхідно накрити генератор);

вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння. У таких випадках краще використовувати вогнегасники для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються). Зазначену інформацію можна знайти на етикетці вогнегасника. Також в інших ситуаціях можливе використання кошми або щільної ковдри, якими необхідно накрити генератор); у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби;

організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі.

Забороняється під час використання генераторів:

вносити зміни в конструкцію генератора;

розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей;

палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації генератора;

відкривати кришку бака при працюючому генераторі заправку генератора при працюючому або не охолодженому двигуні;

об'єднувати генератори у ланцюг;

перебування поруч з генератором стороннім особам або тваринам;

змішувати різні види мастила та палива;

перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму генератора.

— Бережіть себе та близьких! Ні в якому разі не залишайте прилади без нагляду! Для захисту оселі від пожежі запасіться вогнегасником! — додала Ірина Вітко, провідний інспектор ВОЗ ЦЗ та НПЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Про принцип роботи та правильний запуск генераторів розповів Іван Мелеховець, заступник начальника 12 ДПРЧ 2 ДПРЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області — з 4.06 хв відео:

Раніше ми писали, що у 2022 році в Україну завезли 510,3 тис. генераторів.