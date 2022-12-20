Чому не можна використовувати генератори на балконах

З кожним днем все більше генераторів з'являються біля фасадів крамниць і стоматкабінетів, аптек і кав'ярень. Ба більше, вони навіть деренчать на деяких балконах Кременчука.
У зв'язку з цим, у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській області наголосили на важливості дотримання правил безпеки при використанні генераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки.
Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання.
Відстань від генератора до суміжних об'єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.
Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно!
Під час підключення генератора до споживачів необхідно дотримуватися інструкції з підключення та експлуатації генератора. Підключення повинен здійснювати кваліфікований електрик.
Необхідно перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора та перед підключенням одягнути сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, бажано засоби захисту органів зору та слуху).
При підключенні електричних приладів необхідно використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів повинен бути заземлюючий контакт.
Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника.
Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, та споживачів усунути пошкодження. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, також необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.
Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються. Під час роботи генератора контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.
Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо, на відстані не менше 10 м до суміжних об'єктів (будівель, автомобілів) у спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами жилої зони.
Найбезпечніше зберігати у провітрюваній окремо розташованій зоні з навісом з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей.
Не допускайте проливу пального та щільно закривайте каністри. Якщо ж пальне пролилося, посипте місце проливу піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро.
У разі загорання треба генератора негайно повідомити про це ДСНС за телефоном 101.
При цьому необхідно:
Про принцип роботи та правильний запуск генераторів розповів Іван Мелеховець, заступник начальника 12 ДПРЧ 2 ДПРЗ Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області — з 4.06 хв відео:
Раніше ми писали, що у 2022 році в Україну завезли 510,3 тис. генераторів.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер