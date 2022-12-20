220 кременчужан вчора вакцинувалися від COVID-19

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У місті наразі роблять щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac

19 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 220 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 6;

2 доза – 10;

1 бустерна доза – 133;

2 бустерна доза – 71.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 738;

2 дози отримали – 116 408;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 31 430;

2 бустерні дози отримали – 2 803.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що вакцинація — це «бронік» та «шолом» на війні проти коронавірусу.