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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Куди звертатися військовим задля безоплатного тестування або щеплення від COVID-19

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 106

 

Вакцинація — це «бронік» та «шолом» на війні проти коронавірусу

Здоров’я захисників та захисниць України — питання національної безпеки. Саме тому тестування та вакцинація від COVID-19 та інших інфекційних хвороб є одним із пріоритетних напрямків профілактики захворюваності у військових.

Про це повідомили Кременчуцькому районному відокремленому підрозділові Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України».

— COVID-19 має йти одним курсом з руZZкім воєнним корабльом. І ми маємо все необхідне для забезпечення цього курсу. Вакцини наразі доступні як для тих, хто ще не отримав щеплення, так і для тих, хто потребує ревакцинації (бустерної дози).

Вакцинація — це твій «бронік» та «шолом», що оберігає тебе у разі влучання. Вони мінімізують наслідки у разі поранення. Запитання чи потрібна вакцинація тим, хто вже перехворів на COVID-19, має таку саму відповідь як і запитання: «Якщо мене вже раніше поранило, то чи я можу вже не одягати шолом та бронік?», - зауважив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

За його словами, тестування — це своєчасне виявлення ворога, вірусу, з його ізоляцією для мінімізації наслідків. Нехтування вакцинацією проти COVID-19 та тестуванням на COVID-19 — це нехтування реальними ризиками від ворога.

Для отримання направлення на безоплатне тестування або щеплення, військовому потрібно звернутися до військово-медичних установ у пунктах постійної дислокації військових частин.

— Турбота про здоров’я – твій внесок у перемогу! Є питання — Контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19, — додав Поляков.

Нагадуємо, чому під час війни всім українцям важливо перевіритися на ВІЛ і вірусні гепатити.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: АрміяInform
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус тестування вакцинація щеплення тест військові Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»
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