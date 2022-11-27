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Кременчук, Споживач

Показники газового лічильника через Вайбер-бот передають 60 тисяч абонентів «Кременчукгазу»

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 291

 

Це майже 2/3 від їх загальної чисельності у 88 тисяч

З червня ПрАТ «Кременчукгаз» запровадив для споживачів систему передачі показників газових лічильників через Вайбер-бот з фото лічильника. Станом на сьогодні більшість кременчужан до цього звикли й таким чином передають показники близько 60 тисяч абонентів із 88 тисяч, або майже 2/3 від загальної кількості.

Про це сьогодні під час презентації результатів «пілотного» проєкту по переводу на автономне опалення 2-х багатоповерхівок у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Він зазначив, що спершу споживачі важко сприймали це нововведення, але зараз вже звикли до нього, бо це досить зручно і виключає помилки, які часто бували при подачі показників іншим способом.

Богдан Оксененко пояснив, що споживачам необхідно щомісяця з 1 по 5 число передавати показники лічильників, бо інакше підприємство вимушено проводити нарахування згідно з правилами, встановленими Кодексом газорозподільних систем.

Показники лічильників можна передавати й телефоном через операторів кол-центру ПрАТ «Кременчукгаз»:

  • (0536)78-04-04
  • 0675037520
  • 0957200036
  • 0638393533
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукгаз вайбер бот показники лічильника
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