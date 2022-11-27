Показники газового лічильника через Вайбер-бот передають 60 тисяч абонентів «Кременчукгазу»

З червня ПрАТ «Кременчукгаз» запровадив для споживачів систему передачі показників газових лічильників через Вайбер-бот з фото лічильника. Станом на сьогодні більшість кременчужан до цього звикли й таким чином передають показники близько 60 тисяч абонентів із 88 тисяч, або майже 2/3 від загальної кількості.
Про це сьогодні під час презентації результатів «пілотного» проєкту по переводу на автономне опалення 2-х багатоповерхівок у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
Він зазначив, що спершу споживачі важко сприймали це нововведення, але зараз вже звикли до нього, бо це досить зручно і виключає помилки, які часто бували при подачі показників іншим способом.
Богдан Оксененко пояснив, що споживачам необхідно щомісяця з 1 по 5 число передавати показники лічильників, бо інакше підприємство вимушено проводити нарахування згідно з правилами, встановленими Кодексом газорозподільних систем.
Показники лічильників можна передавати й телефоном через операторів кол-центру ПрАТ «Кременчукгаз»:
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер