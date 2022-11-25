У Кременчуці реалізували «пілотний» проєкт автономного опалення двох багатоповерхівок

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 163

У Кременчуці успішно реалізували «пілотний» проєкт KG_GROUP і «Кременчукгазу» по переходу на автономне опалення 2-х багатоповерхівок без заміни газових мереж. Автономне опалення будинків ОСББ облаштували використовуючи наявні газові мережі, що дозволило зменшити вартість робіт. Проєкт готувався близько року – почали ще до війни.

Його результати у кабінеті начальника Кременчуцької районної військової адміністрації сьогодні презентував голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.

Він пояснив, що у цих багатоповерхівках теплоносій в батареї опалення квартир подається з елеваторного вузла будинку.

— Опалення працює. Економічну ефективність проєкту можна буде оцінити через пару місяців. Надалі ми можливо продовжимо цей проєкт з встановленням автономного опалення в інших багатоповерхівках. Якщо буде проявлена ініціатива їх мешканцями. Такий варіант вирішення проблем з опаленням багатоповерхівок ми запропонували мерії визволеного Херсону, де виникли проблеми з опаленням через руйнацію місцевої ТЕЦ, — зазначив Богдан Оксененко.

Він пояснив, що під час переведення цих двох будинків на автономне опалення, вдалося знайти технічну можливість обладнати пункти генерації тепла багатоповерхівок, використовуючи тільки наявні газові мережі — їх не міняли. Шляхом цього вдалося мінімізувати витрати.

Богдан Оксененко розповів, що вартість реалізації такого проєкту для багатоповерхівки — до 1 млн грн. Близько 80% усіх витрат йде на закупівлю котлів та насосного обладнання.

Зокрема, у першому житловому будинку вдалося встановити систему автономного опалення за приблизно 500 тисяч грн. З розрахунку на 70 квартир ціна питання для кожного її власника склала трохи понад 7 тисяч грн. Роботи виконувалися коштом ОСББ.

Для другого будинку вартість автономного опалення вийшла дорожче – 700 тисяч грн. Зростання витрат пояснюється тим, що з 1-го вересня змінилися державні вимоги до автономного опалення – тепер мають встановлюватися лише інверторні котли, а вони дорожчі.

— Влітку, коли через руйнацію Кременчуцької ТЕЦ багато говорили про автономне та індивідуальне опалення, я висловлювався проти індивідуального. Причина – поточні газорозподільчі мережі не розраховані на значне збільшення через них подачі газу, яке виникне при переході на індивідуальне опалення. Його можливо обладнати лише у тих будинках, де в квартирах встановлені газові колонки, а не там, де є тільки газові плити, — зауважив Богдан Оксененко.

За його словами, газорозподільча мережа Кременчука будувалась з урахуванням централізованого опалення. Тому масовий перехід на індивідуальне неможливе без її реконструкції. Якщо наявні газорозподільчі мережі в місті завантажувати по максимуму, то можливі збої постачання газу, під час морозів, коли буде максимальне споживання. Навіть за умови, що магістральний газопровід на ГРС, який подає газ Кременчуку, завантажений на 50%, у газопроводі, який тягнеться до житлових районів та будинків обов’язково виникнуть «вузькі місця», які не дозволять прокачувати більше газу. Тож, потрібно буде збільшувати діаметр газогонів. Через це, окрім витрат на встановлення котлів та реконструкції системи опалення всередині квартир, виникнуть великі витрати на реконструкцію квартальної та будинкової газової мережі.

Ініціатор проєкту та голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» пояснив, чому автономне опалення в багатоповерхівках більш ефективне, ніж індивідуальне?

— Якщо у будинку 70 квартир, то при індивідуальному опаленні потрібно встановлювати 70 котлів, які ніколи одночасно не працюють. А ті, що працюють, то зазвичай не на максимальну потужність. Крім того, потрібно робити реконструкцію системи опалення та газорозподільчої системи у кожній квартирі та знаходити місце для встановлення котла. У разі переходу на автономне опалення у квартирах взагалі нічого робити не потрібно. А для опалення багатоповерхівки достатньо 4-х котлів, які підключаються до вже існуючої системи опалення будинку та працюють в елеваторному вузлі на максимальній потужності. І ще потрібне насосне обладнання. Це значно дешевше і простіше, — зазначив Богдан Оксененко.