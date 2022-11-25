У Кременчуці реалізували «пілотний» проєкт автономного опалення двох багатоповерхівок

У Кременчуці успішно реалізували «пілотний» проєкт KG_GROUP і «Кременчукгазу» по переходу на автономне опалення 2-х багатоповерхівок без заміни газових мереж. Автономне опалення будинків ОСББ облаштували використовуючи наявні газові мережі, що дозволило зменшити вартість робіт. Проєкт готувався близько року – почали ще до війни.
Його результати у кабінеті начальника Кременчуцької районної військової адміністрації сьогодні презентував голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко.
Він пояснив, що у цих багатоповерхівках теплоносій в батареї опалення квартир подається з елеваторного вузла будинку.
Він пояснив, що під час переведення цих двох будинків на автономне опалення, вдалося знайти технічну можливість обладнати пункти генерації тепла багатоповерхівок, використовуючи тільки наявні газові мережі — їх не міняли. Шляхом цього вдалося мінімізувати витрати.
Богдан Оксененко розповів, що вартість реалізації такого проєкту для багатоповерхівки — до 1 млн грн. Близько 80% усіх витрат йде на закупівлю котлів та насосного обладнання.
Зокрема, у першому житловому будинку вдалося встановити систему автономного опалення за приблизно 500 тисяч грн. З розрахунку на 70 квартир ціна питання для кожного її власника склала трохи понад 7 тисяч грн. Роботи виконувалися коштом ОСББ.
Для другого будинку вартість автономного опалення вийшла дорожче – 700 тисяч грн. Зростання витрат пояснюється тим, що з 1-го вересня змінилися державні вимоги до автономного опалення – тепер мають встановлюватися лише інверторні котли, а вони дорожчі.
За його словами, газорозподільча мережа Кременчука будувалась з урахуванням централізованого опалення. Тому масовий перехід на індивідуальне неможливе без її реконструкції. Якщо наявні газорозподільчі мережі в місті завантажувати по максимуму, то можливі збої постачання газу, під час морозів, коли буде максимальне споживання. Навіть за умови, що магістральний газопровід на ГРС, який подає газ Кременчуку, завантажений на 50%, у газопроводі, який тягнеться до житлових районів та будинків обов’язково виникнуть «вузькі місця», які не дозволять прокачувати більше газу. Тож, потрібно буде збільшувати діаметр газогонів. Через це, окрім витрат на встановлення котлів та реконструкції системи опалення всередині квартир, виникнуть великі витрати на реконструкцію квартальної та будинкової газової мережі.
Ініціатор проєкту та голова правління ПрАТ «Кременчукгаз» пояснив, чому автономне опалення в багатоповерхівках більш ефективне, ніж індивідуальне?
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер