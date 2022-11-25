журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Спорт, Кременчук

Шахова гімназіада — вирішальні ігри попереду

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 241

 

Вітаємо кременчуцьких спортсменів з вдалим виступом 

Завершилися відбіркові змагання гімназіади з шахів серед школярів для участі в обласній гімназіаді. Змагання проходили у Горішніх Плавнях серед спортсменів територіальних громад Кременчуцького району. Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздев розповів, що всю область розбили на 4 зони, тобто саме до такої формули, яку 20 років тому пропонував шаховий ентузіаст Юрій Ямпольський.

— Напевно це було б для нього найкращим подарунком до 90-річчя, яке, на жаль, пройшло вже без нього цього року, з його першим меморіалом, — додав Володимир Груздєв.

5 команд претендували на 2 путівки на обласну гімназіаду, а саме: Горішні Плавні, Кременчук, Градизьк, Пришиб, Семенівка. Змагання проходили у круговому турнірі з регламентом 15 хвилин на партію з додаванням 10 хвилин за кожну зроблену ходу.

На початку турніру передував імпровізований козацький марш у виконанні юних шахістів місцевої ДЮСШ. У кожній команді було троє хлопців та дівчинка. Вперше за останні 15 років Кременчук представляла об'єднана команда клубів «Нафтохіміка» та «Каїсси».
Очки набрані усіма учасниками команди сумувалися і до них додавали очко чи пів очка в залежності від командного результату.

На першій дошці за Кременчук грав Володимир Кибкало, який після закінчення школи своїм основним суперником Артемом Титянюком, став лідером серед юних шахістів, підтвердивши це перемогою у всіх 4 партіях гімназіади. Також 4 перемоги здобув Олександр Пушков на 2-й дошці, яка лише одного разу пережила труднощі в партії з Максимом, молодшим з братів Яцин, який мав найкращі шанси на перемогу у важкій боротьбі, але недооцінив контргру суперника і зрештою програв.

— Найважче довелося на 3-й дошці Максиму Ємцю, дебютанту таких відповідальних змагань, які раніше не грали з суперниками за межами Кременчука. Хоча на цьому турнірі переміг суперників з Пришиба, Семенівки та Градизька. У партії останнього туру йому протистояв Ярослав Захарнєв із Горішніх Плавнів, команда якого претендувала на загальнокомандну перемогу поряд із кременчуцькою. Ярославу вдається виграти пішака й отримати перевагу своєї тури проти коня Максима, який завзято тримав позицію. Гра тривала вже після того, як усі партії турніру закінчились. Максим вирівняв позицію, маючи двох коней і двох пішаків проти ладьї та прохідного пішака суперника, підтриманого королем при дефіциті часу. Останній фактор тиснув на нього найсильніше і він віддав коня за прохідну суперника, сподіваючись прорватися пішки у ферзі, не враховуючи всі шанси суперника, який встиг королем стати перед пішаками й привів командний рахунок до результату 1-3, — розповів Володимир Груздєв. 

 

Серед дівчаток на голову вище за всіх була Анна Здоровець, яка порівняно легко здолала суперниць. У підсумку Кременчук випереджає Горішні Плавні на 5 очок, які на 2 очки попереду 3-ї команди Градизька, що стала.

— Турнір наочно показав, що у Кременчуцькому районі порівняно непогано розвиваються шахи серед дітей та у багатьох командах є цікаві шахісти. Тому вже необхідне проведення першості району, щоб ця тенденція лише наростала. Для мене, наприклад загадка, чому не було серед учасників команди Козельщини, адже ще 2 роки тому, будучи там на шашковому турнірі, ми були свідками першості, яка там проводилася серед школярів. Напередодні фіналу гімназіади, який також пройде у Горішніх Плавнях, необхідно зупинитися на наших шахових проблемах серед дітей. Те, що в місті регулярно проводяться турніри, це плюс, що й останній турнір підтвердив, але є великий мінус, що не оформлюються розряди. Так у 2022 році після турнірів у «Нафтохіміку» не оформлено жодного розряду і ця проблема наростає, як сніговий ком, призводячи до непорозумінь, можливо згодом до конфліктів. У нас формулу: «Без папірця ти ….» ніхто не скасовував. Наприклад останній міський турнір на 1 розряд, який А. Здоровець провела відмінно, граючи в силу 1 розряду, в тому числі й з шахістом, якому не присвоєно 1 розряд, але в таблиці результатів він був з першим розрядом. Так от, якщо в нього немає першого розряду, вона норму не виконала, якщо є, то виконала, а враховуючи, що розряд область присвоює, вона найімовірніше залишиться за своїх інтересів. Намагаючись із розрядами розібратися й у «Каїссі» з'ясувалося, що кого ми вважаємо другорозрядниками, ними є лише віртуально, оскільки офіційно їм вони не присвоєні. Зробити це все досить просто, було б лише бажання, — розповів Володимир Груздєв.

Володимир Груздєв  напередодні фіналу гімназіади спробував оцінити шанси команд. 

— Звичайно, явний фаворит команда Полтави, яка, як і Кременчук, перемогла у своїй групі й в якій кілька кандидатів у майстри спорту на чолі з чемпіоном України Тарасом Руденком. Як завжди, буде сильна команда Миргорода, яка приїде правда без свого головного тренера Валерія Яворовського. До фаворитів слід віднести й нашу команду, яка боротиметься за перемогу. До несподіваного результату може призвести формула фіналу, яка особисто-командна і проводиться за швейцарською системою в 7 турів, тобто учасники однієї команди можуть грати між собою, і тоді замість 2-х очок, які вони б отримали, обігравши учасників інших команд, вони у будь-якому випадку отримають 1 командне очко. Чекаємо на фінал через тиждень у Горішніх Плавнях! — сказав директор Каїсси. 


0
Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх