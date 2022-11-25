Шахова гімназіада — вирішальні ігри попереду

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Завершилися відбіркові змагання гімназіади з шахів серед школярів для участі в обласній гімназіаді. Змагання проходили у Горішніх Плавнях серед спортсменів територіальних громад Кременчуцького району. Директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздев розповів, що всю область розбили на 4 зони, тобто саме до такої формули, яку 20 років тому пропонував шаховий ентузіаст Юрій Ямпольський.

— Напевно це було б для нього найкращим подарунком до 90-річчя, яке, на жаль, пройшло вже без нього цього року, з його першим меморіалом, — додав Володимир Груздєв.

5 команд претендували на 2 путівки на обласну гімназіаду, а саме: Горішні Плавні, Кременчук, Градизьк, Пришиб, Семенівка. Змагання проходили у круговому турнірі з регламентом 15 хвилин на партію з додаванням 10 хвилин за кожну зроблену ходу.

На початку турніру передував імпровізований козацький марш у виконанні юних шахістів місцевої ДЮСШ. У кожній команді було троє хлопців та дівчинка. Вперше за останні 15 років Кременчук представляла об'єднана команда клубів «Нафтохіміка» та «Каїсси».

Очки набрані усіма учасниками команди сумувалися і до них додавали очко чи пів очка в залежності від командного результату.

На першій дошці за Кременчук грав Володимир Кибкало, який після закінчення школи своїм основним суперником Артемом Титянюком, став лідером серед юних шахістів, підтвердивши це перемогою у всіх 4 партіях гімназіади. Також 4 перемоги здобув Олександр Пушков на 2-й дошці, яка лише одного разу пережила труднощі в партії з Максимом, молодшим з братів Яцин, який мав найкращі шанси на перемогу у важкій боротьбі, але недооцінив контргру суперника і зрештою програв.

— Найважче довелося на 3-й дошці Максиму Ємцю, дебютанту таких відповідальних змагань, які раніше не грали з суперниками за межами Кременчука. Хоча на цьому турнірі переміг суперників з Пришиба, Семенівки та Градизька. У партії останнього туру йому протистояв Ярослав Захарнєв із Горішніх Плавнів, команда якого претендувала на загальнокомандну перемогу поряд із кременчуцькою. Ярославу вдається виграти пішака й отримати перевагу своєї тури проти коня Максима, який завзято тримав позицію. Гра тривала вже після того, як усі партії турніру закінчились. Максим вирівняв позицію, маючи двох коней і двох пішаків проти ладьї та прохідного пішака суперника, підтриманого королем при дефіциті часу. Останній фактор тиснув на нього найсильніше і він віддав коня за прохідну суперника, сподіваючись прорватися пішки у ферзі, не враховуючи всі шанси суперника, який встиг королем стати перед пішаками й привів командний рахунок до результату 1-3, — розповів Володимир Груздєв.

Серед дівчаток на голову вище за всіх була Анна Здоровець, яка порівняно легко здолала суперниць. У підсумку Кременчук випереджає Горішні Плавні на 5 очок, які на 2 очки попереду 3-ї команди Градизька, що стала.

— Турнір наочно показав, що у Кременчуцькому районі порівняно непогано розвиваються шахи серед дітей та у багатьох командах є цікаві шахісти. Тому вже необхідне проведення першості району, щоб ця тенденція лише наростала. Для мене, наприклад загадка, чому не було серед учасників команди Козельщини, адже ще 2 роки тому, будучи там на шашковому турнірі, ми були свідками першості, яка там проводилася серед школярів. Напередодні фіналу гімназіади, який також пройде у Горішніх Плавнях, необхідно зупинитися на наших шахових проблемах серед дітей. Те, що в місті регулярно проводяться турніри, це плюс, що й останній турнір підтвердив, але є великий мінус, що не оформлюються розряди. Так у 2022 році після турнірів у «Нафтохіміку» не оформлено жодного розряду і ця проблема наростає, як сніговий ком, призводячи до непорозумінь, можливо згодом до конфліктів. У нас формулу: «Без папірця ти ….» ніхто не скасовував. Наприклад останній міський турнір на 1 розряд, який А. Здоровець провела відмінно, граючи в силу 1 розряду, в тому числі й з шахістом, якому не присвоєно 1 розряд, але в таблиці результатів він був з першим розрядом. Так от, якщо в нього немає першого розряду, вона норму не виконала, якщо є, то виконала, а враховуючи, що розряд область присвоює, вона найімовірніше залишиться за своїх інтересів. Намагаючись із розрядами розібратися й у «Каїссі» з'ясувалося, що кого ми вважаємо другорозрядниками, ними є лише віртуально, оскільки офіційно їм вони не присвоєні. Зробити це все досить просто, було б лише бажання, — розповів Володимир Груздєв.

Володимир Груздєв напередодні фіналу гімназіади спробував оцінити шанси команд.

— Звичайно, явний фаворит команда Полтави, яка, як і Кременчук, перемогла у своїй групі й в якій кілька кандидатів у майстри спорту на чолі з чемпіоном України Тарасом Руденком. Як завжди, буде сильна команда Миргорода, яка приїде правда без свого головного тренера Валерія Яворовського. До фаворитів слід віднести й нашу команду, яка боротиметься за перемогу. До несподіваного результату може призвести формула фіналу, яка особисто-командна і проводиться за швейцарською системою в 7 турів, тобто учасники однієї команди можуть грати між собою, і тоді замість 2-х очок, які вони б отримали, обігравши учасників інших команд, вони у будь-якому випадку отримають 1 командне очко. Чекаємо на фінал через тиждень у Горішніх Плавнях! — сказав директор Каїсси.



