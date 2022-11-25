На Полтавщині трьом любителям «русского мира» повідомили про підозру, одну – судитимуть

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Вони поширювали матеріали з виправдовуванням і запереченням збройної агресії РФ проти України

На Полтавщині викрили 4 місцевих жителів, які скоїли кримінальні правопорушення проти миру та безпеки людства. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Наразі 3 людям (жителям Кременчуцького району, Миргорода та мешканцю Решетилівки) повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Окрім цього, стосовно ще однієї жительки Миргорода обвинувальний акт за вказаною статтею направили до суду.

За даними слідства, жінки та чоловік у забороненій в Україні соціальній мережі та через мобільний додаток поширювали матеріали з виправдовуванням і запереченням збройної агресії РФ проти України, що підтверджено судово-лінгвістичними експертизами.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури заходи з викриття провело управління Служби безпеки України в Полтавській області.