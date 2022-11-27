У Кременчуці пенсіонерка потрапила під колеса буса

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26 листопада, близько 19.40, на вулиці Київській у Кременчуці сталась ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Попередньо відомо, що 32-річний водій Opel, допустив наїзд на 71-річну жінку, яка перетинала проїзну частину. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Слідчі Кременчуцького райуправління встановлюють всі обставини ДТП.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.