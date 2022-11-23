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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Чому під час війни всім українцям важливо перевіритися на ВІЛ і вірусні гепатити

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 163

 

Як це зробити безоплатно

В Україні триває Європейський тиждень тестування. Про це повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Центр громадського здоров’я закликає українців протестуватися на ВІЛ та вірусні гепатити. Важливо дізнатися про свій статус якомога раніше. Сьогодні ВІЛ та вірусний гепатит B – можна контролювати, а вірусний гепатит С наразі належить до виліковних захворювань.

Чому зараз, у час війни, кожному і кожній важливо перевіритися на ВІЛ і вірусні гепатити?

Більше мільйона українців не знають, що інфіковані вірусним гепатитом С. А кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій ВІЛ-статус. А поранення, переливання крові та сексуальне насильство, які, на жаль, мають місце в Україні із початком повномасштабного вторгнення російської армії, підвищують ризик інфікування ВІЛ-інфекцією та вірусними гепатитами.

Унаслідок незахищених статевих контактів, особливо тих, які супроводжуються насильством, пошкодженням або зісковзуванням презерватива, через їхню травматичність ризик інфікування зростає.

Також ідеться про інші ризиковані ситуації, зокрема, і контакти під час професійної діяльності: медичні працівники, військовослужбовці, рятувальники можуть мати поранення або мати контакт з кров’ю та іншими біологічними рідинами людей із невідомим ВІЛ-статусом. Також збільшується кількість оперативних втручань, що може призвести до збільшення ризику інфікування ВІЛ та вірусними гепатитами.

Європейський тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити має на меті підвищити обізнаність про важливість тестування та закликати здати кров й дізнатися свій статус. Вчасне виявлення вірусів в організмі гарантує найменшу шкоду вашому здоров’ю. Адже що раніше вірус знайдено, то раніше людина потрапляє під медичний нагляд і розпочинає лікування.

– Наразі повністю вилікуватися від ВІЛ неможливо. Натомість сучасна антиретровірусна терапія гарантує повноцінне та здорове життя усім людям, які мають ВІЛ. Вірусного гепатиту С можна позбутися повністю за 3 або 6 місяців. Держава закуповує якісні та безпечні ліки, які може отримати кожен хворий на вірусний гепатит С. Лікування вірусного гепатиту В довготривале, – розповів Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

В Україні тестування на ВІЛ і гепатити є доступним. Це безоплатно, безболісно і потребує лише краплі крові та 15 хв вашого часу.

Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря. Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій.

Зробити швидкий тест на ВІЛ та вірусні гепатити можна також у найближчому Центрі СНІДу чи кабінеті Довіри, у закладі охорони здоров’я України, що надає медичну допомогу в межах 13 пакетів програми медичних гарантій, у тому числі амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу.

Підібрати найзручніші пункти тестування на ВІЛ можна з допомогою чат-бота у Телеграмі #ТЕСТпоруч.

 

Європейський тиждень тестування було запроваджено 2013 року. Мета ініціативи – двічі на рік (у травні та листопаді) збільшити кількість тестування на ВІЛ та вірусні гепатити й підвищити обізнаність людей про переваги раннього тестування на ці захворювання.

Уже десятий рік поспіль тиждень тестування відбувається у країнах Європи. Восьмий рік – до ініціативи крім тестування на ВІЛ включено тестування на вірусні гепатити В та С.

 

Раніше ми писали, що таке правець, і як українцям убезпечити себе від нього.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ВІЛ гепатит С гепатит B Європейський тиждень тестування ЦГЗ Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» тестування вірусні гепатити
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