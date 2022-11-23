Для чого кременчужанам потрібно вводити бустер після первинної вакцинації від COVID-19

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У чому відмінність бустера від додаткової дози вакцини

Бустерна доза необхідна для відновлення та/або посилення ефективності вакцини проти COVID-19. Про це повідомив Федір Лапій, консультант з експертної підтримки вакцинації проти COVID-19 спільного зі Світовим банком проєкту МОЗ України, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

За його словами, дослідження демонструють, що вакцини проти COVID-19 із часом стають менш ефективними, особливо у людей віком понад 65 років. Загалом захист слабшає приблизно через 2 місяці після щеплення вакциною від Johnson&Johnson і через 5 місяців – після другого щеплення вакцинами від Pfizer, Moderna, Sinovac, або Astra Zeneca.

- Мета бустера – відновити та розширити спектр захисту від коронавірусу, включаючи такі варіанти, як «Омікрон», - розказав Федір Лапій.

Але бустер – це не те саме, що «додаткова доза». Додаткові дози – це додаткові вакцини у схемі базового курсу вакцинації, які вводять людям, у яких після отримання первинної вакцинації могла не сформуватися повноцінна імунна відповідь (наприклад, у людей із захворюваннями або які приймають медикаменти, що послаблюють імунну систему).

Раніше ми писали, чому кременчужанам з температурою понад 38°C не радять вакцинуватися.