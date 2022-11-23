У відділах ДРАЦС Полтавщини можна подати заяву на одруження без паперового паспорта через Дію.QR

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 1

На Полтавщині Дія.QR працює в усіх відділах ДРАЦС. У регіоні можна подати заяву на одруження без паперового паспорта, маючи цифровий у смартфоні.

Про це повідомили у Полтавській обласної військової адміністрації.

- Для того, щоб поділитися копією е-паспорта через смартфон потрібно оновити застосунок «Дія» та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку, натиснути на нього та вибрати штрихкод, надати його працівнику ДРАЦС для зчитування й підтвердити запит на передачу даних у «Дії». І все. Цифрова копія паспорта з е-підписом «Дії» передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану, - розповів Ігор Панченко, заступник начальника Полтавської ОВА.

Шеринг документів допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних.

Як повідомили в Полтавській ОВА, крім відділів ДРАЦС послуга доступна в усіх комунальних закладах охорони здоров’я, управліннях соціального захисту населення, центрах надання адміністративних послуг.

Також в області працюють над розширенням послуги на заклади вищої освіти, установ надання житлово-комунальних послуг та готелі.

Довідково. Міністерство цифрової трансформації України запровадило послугу Дія.QR, яка дозволяє безкоштовно створити QR-код, за яким можна отримувати електронні копії цифрових документів користувачів «Дії» на свою електронну пошту. Таку послугу може отримати малий та середній бізнес, громадські організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, ЦНАП, навчальні та медичні заклади.

Раніше ми писали, що в усіх комунальних медзакладах Полтавщини запрацювала Дія.QR.