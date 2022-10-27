В усіх комунальних медзакладах Полтавщини запрацювала Дія.QR

Відтепер в усіх комунальних закладах охорони здоровʼя в Полтавській області є Дія.QR. Це значить, що можна не робити ксерокопії документів, а передати медзакладу їхні цифрові копії через «Дію». Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Найчастіше документи потрібні, щоб укласти декларацію з сімейним лікарем або зареєструватися у системі при першому зверненні до закладу охорони здоров’я.
На сьогодні сервіс шерингу документів Дія.QR доступний в 187 обласних і міських комунальних закладах та амбулаторіях.
Як поділитися документом через Дія.QR:
До відома: Міністерство цифрової трансформації України запровадило сервіс Дія.QR, який дозволяє отримувати електронні копії цифрових документів користувачів Дії на електронну пошту установи чи компанії. Користуватися сервісом може малий та середній бізнес, громадські організації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, ЦНАП, навчальні та медичні заклади. Для цього потрібно лише створити QR-код на порталі Дія та розмістити його в точках взаємодії з користувачами.
Раніше ми писали про те, як скористатися шерингом авто в «Дії».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер