У Полтаві 25-річний житель Сєвєродонецька торгував наркотиками в особливо великих розмірах

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У разі визнання вини судом хлопцю загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці Полтави викрили діяльність 25-річного жителя міста Сєвєродонецька Луганської області, який наразі мешкає у Полтаві й торгує наркотиками в особливо великих розмірах. Про це інформує Нацполіція Полтавської області та Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, юнак налагодив реалізацію наркотиків та психотропних речовин по всій території України. Продаж здійснювався через один із месенджерів та поштові відділення, оплата за «товар» – на «електронний гаманець».

Під час обшуку у квартирі, яку орендує хлопець, правоохоронці вилучили пакувальні матеріали, мобільні телефони, а також полімерні зіп-пакети, наповнені:

канабісом загальною масою близько 700 г;

PVP – особливо небезпечну психотропну речовину загальною масою близько 1 кг;

амфетаміном загальною масою близько 0,5 кг;

метамфетаміном загальною масою близько 200 г.

Точну кількість вилученого встановить судова експертиза, призначена у рамках досудового розслідування. За попередньою оцінкою, вартість вилученого становить майже мільйон гривень.

Окрім цього, під час обшуку в одному з поштових відділень правоохоронці вилучили 19 посилок, підготовлених зловмисником до відправлення.

Наразі юнаку повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно (ч. 2 та 3 ст. 307 КК України).

За клопотанням слідчого та прокурора йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.