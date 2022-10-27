У Кременчуці відбулися змагання на призи Олімпійського чемпіона Володимира Киселева

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21 жовтня у Кременчуці відбулися змагання з легкої атлетики на призи Олімпійського чемпіона Володимира Киселева. У змаганнях взяли участь спортсмени юнаки ті дівчата 2006-2007 років та молодше. Про це повідомляє пресслужба ДЮСШ «Авангард».

На змаганнях буди присутні почесні гості: члени Національного Олімпійського комітету в Полтавській області, дружина Володимира Киселева та інші. Відбувалося все за підтримки Національного Олімпійського комітету та Управління молоді та спорту Кременчуцької міської ради.

Хоча погода була не на користь спортсменів, всі учасники показали гарні результати. Переможців та призерів нагородили грамотами медалями та призами від НОК в Полтавській області.