Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

У Мукачевому відбувся юнацький чемпіонат України з греко-римської боротьби. У змаганнях серед спортсменів до 16 років взяли участь й кременчужани.
Всеволод Сапун став чемпіоном у ваговій категорії 51 кг, який у фіналі переміг кременчужанина Вадима Матроса.
Всеволод на шляху до фіналу переміг Іллю Соловйова з Рівного, Артура Лопачука з Івано-Франківщини, Дмитра Тупицю та Юрія Ясінського з Закарпаття. Вадим Матрос вибив зі змагань Данила Сущенка з Конотопа, місцевого борця Артема Лиська та Андрія Титиша з Івано-Франківської області.
У ваговій категорії 48 кг «срібло» виборов Богдан Різниченко з Кременчука. Спортсмен переміг Михайла Марковця з Костополя та Дениса Павлика з Тячева. У фіналі Богдан поступився Максуту Султанову з Миколаєва.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер