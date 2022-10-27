Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 246

У Мукачевому відбувся юнацький чемпіонат України з греко-римської боротьби. У змаганнях серед спортсменів до 16 років взяли участь й кременчужани.

Всеволод Сапун став чемпіоном у ваговій категорії 51 кг, який у фіналі переміг кременчужанина Вадима Матроса.

Всеволод на шляху до фіналу переміг Іллю Соловйова з Рівного, Артура Лопачука з Івано-Франківщини, Дмитра Тупицю та Юрія Ясінського з Закарпаття. Вадим Матрос вибив зі змагань Данила Сущенка з Конотопа, місцевого борця Артема Лиська та Андрія Титиша з Івано-Франківської області.

У ваговій категорії 48 кг «срібло» виборов Богдан Різниченко з Кременчука. Спортсмен переміг Михайла Марковця з Костополя та Дениса Павлика з Тячева. У фіналі Богдан поступився Максуту Султанову з Миколаєва.