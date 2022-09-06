Як скористатися шерингом авто в «Дії»

Покрокова інструкція для смартфонів
Шеринг авто в Україні запустили ще в лютому, однак через російське вторгнення реєстри з необхідними документами довелося відключити з міркувань безпеки. Тому ця послуга була тимчасово недоступним у застосунку.
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
У серпні відновили
бета-тестування шерингу авто. Зараз робота реєстрів відновлена, і ця послуга знову доступна за кілька кліків.
Як пошерити авто через застосунок:
авторизуйтеся в «Дії»;
у розділі послуги обираєте «Шеринг авто»;
обираєте «Поділитися», потім вказуєте строк, на який буде доступний техпаспорт для іншої людини;
перевіряєте власні дані в запиті;
коли запит сформовано, показуєте QR-код або надсилаєте посилання на запит людині, якій хочете передати техпаспорт;
людина сканує QR-код або переходить за посиланням, вводить свої контактні дані та підтверджує за допомогою «Дія.Підпису»;
після цього ви також підписуєте цей запит «Дія.Підписом» та надсилаєте в сервісний центр МВС.
— І все — техпаспорт з'явиться в іншої людини за декілька хвилин або навіть секунд, — заявляють у Мінцифрі.
Як поділитися техпаспортом у «Дії» також можна подивитися у цьому відео:
VIDEO
— Тепер ви можете майже миттєво передавати документи на авто рідним та близьким, а вони нестимуть відповідальність під час користування вашим автомобілем, — наголошують у повідомленні.
Нагадуємо, що у «Дії» стали доступні
електронне пенсійне посвідчення та посвідка на постійне й тимчасове проживання для іноземців.
Автор:
Володимир Дмитренко
Джерело фото: Міністерстві цифрової трансформації України